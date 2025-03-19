Жительницу Ставрополя осудили за подготовку теракта

В Ставрополе женщина готовила теракт. Ее также обвинили в работе на ГУР Украины. Жительницу приговорили к 19 годам лишения свободы.

Жительнице Ставрополя, которая планировала совершить террористический акт в городе, вынесли приговор, сообщает пресс-служба краевого УФСБ.

По данным ведомства, женщина работала на Главное управление разведки Украины, она переписывалась в мессенджере с сотрудником ГУР.

Жительница должна была устроить теракт, для этого она арендовала подвальное помещение, где хранила компоненты для самодельной взрывчатки.

Помимо этого, женщина фотографировала и снимала на камеру объекты ФСБ и министерства обороны РФ.

В УФСБ РФ по региону подчеркнули, что против задержанной было заведено 3 уголовных дела. Южный окружной военный суд приговорил ее 19 годам лишения свободы.