Сокрытие данных о террористах может стоить жителям Ингушетии свободы

Четыре жителя Ингушетии скрывали информацию о террористах. Против них заведено уголовное дело за несообщение о преступлении.

Четырёх жителей Ингушетии обвинили в сокрытии информации о террористах, против них заведено дело, сообщает пресс-служба республиканского СКР.

По версии следствия, в августе 2024 года задержанные узнали, что двое их знакомых вступили в запрещенную на территории России террористическую организацию.

При этом фигуранты знали, что их знакомые участвовали в террористических актах, однако не сообщили об этом сотрудникам правоохранительных органов.

В ведомстве подчеркнули, что против четырех жителей республики возбуждено уголовное дело по статье о несообщении о преступлении.