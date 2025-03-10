Молодого парня заподозрили в связях с террористами в Ингушетии

Следственные органы завели дело на 20-летнего жителя Ингушетии. Его заподозрили в сокрытии информации о террористической деятельности своего знакомого.

В Ингушетии фигурантом уголовного дела по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) стал 20-летний парень. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

Молодого человека подозревают в том, что он знал, что его знакомый совершал особо тяжкие преступления террористического характера, но не сообщил об этом правоохранительным органам.

"В августе 2024 года подозреваемому в ходе личной встречи с местным жителем стало известно о том, что он является участником международной организации, признанной решением Верховного суда РФ террористической"

– СУСК

Ему грозит лишение свободы на срок до одного года.