Вестник Кавказа

Молодого парня заподозрили в связях с террористами в Ингушетии

Молодого парня заподозрили в связях с террористами в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Следственные органы завели дело на 20-летнего жителя Ингушетии. Его заподозрили в сокрытии информации о террористической деятельности своего знакомого.

В Ингушетии фигурантом уголовного дела по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) стал 20-летний парень. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

Молодого человека подозревают в том, что он знал, что его знакомый совершал особо тяжкие преступления террористического характера, но не сообщил об этом правоохранительным органам.

"В августе 2024 года подозреваемому в ходе личной встречи с местным жителем стало известно о том, что он является участником международной организации, признанной решением Верховного суда РФ террористической"

– СУСК

Ему грозит лишение свободы на срок до одного года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
825 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Чиновника архивной службы заподозрили во взяточничестве в Ингушетии

Чиновника архивной службы заподозрили во взяточничестве в Ингушетии

Смертельное ДТП случилось на трассе в Ингушетии

Смертельное ДТП случилось на трассе в Ингушетии

Детей в Ингушетии защитят от полиомиелита

Детей в Ингушетии защитят от полиомиелита

Упор в развитии школьников Ингушетии сделают на техническом направлении

Упор в развитии школьников Ингушетии сделают на техническом направлении

Школьники Ингушетии проедут по местам боевой славы

Школьники Ингушетии проедут по местам боевой славы

Слова с частицей &quot;не&quot; запретили произносить сотрудникам мэрии Магаса

Слова с частицей "не" запретили произносить сотрудникам мэрии Магаса

Пожары могут охватить Ингушетию

Пожары могут охватить Ингушетию

Атаку на церковь готовили подростки в Ингушетии

Атаку на церковь готовили подростки в Ингушетии

Жительница Ингушетии получала пенсию умершей матери

Жительница Ингушетии получала пенсию умершей матери

Ингушетия выплатит зарплаты бюджетникам до Ураза-байрама

Ингушетия выплатит зарплаты бюджетникам до Ураза-байрама

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы