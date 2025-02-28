Вестник Кавказа

Перевозка оружия для террористов довела трех жителей Ингушетии до суда

Перевозка оружия для террористов довела трех жителей Ингушетии до суда
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трое жителей Ингушетии предстанут перед судом, их обвиняют в помощи террористам. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Ингушетии завершено расследование уголовного дела против трех местных жителей, которые обвиняются в помощи террористам, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, трое задержанных в 2023 году добровольно стали членами запрещенной в РФ террористической организации и принимали активное участие в ее деятельности.

Подчеркивается, что обвиняемые помогали другим членам НВФ в Ингушетии. В частности, они поставляли террористам оружие и самодельные взрывчатки, предназначенные для терактов.

В ведомстве отметили, что мужчины перевозили боеприпасы и оружие на своих автомобилях. Там же добавили, что пойманные оказывали содействие боевикам на постоянной основе.

Помимо этого, указали в СКР, фигуранты покупали для террористов мобильные телефоны и сим-карты, которые предназначались для обеспечения их деятельности.

В Следкоме заявили, что мужчинам предъявлено обвинение по двум статьям, им грозит до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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