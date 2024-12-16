Вестник Кавказа

Подозреваемого в пособничестве террористам арестовали в Ингушетии

Подозреваемого в пособничестве террористам арестовали в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мужчина стал в Ингушетии фигурантом дела о пособничестве НВФ, связанному с международной террористической группировкой. Его арестовали до конца апреля.

В Ингушетии задержали местного жителя, который подозревается в пособничестве незаконному вооруженному формированию. Об этом сказано в сообщении СУ СКР по республике.

По данным следствия, он предоставлял им свое транспортное средство.

"В апреле 2023 года подозреваемый добровольно оказывал содействие членам НВФ - обособленной ячейки международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) путем предоставления им личного автотранспорта и перевозки по территории республики в целях сокрытия от сотрудников правоохранительных органов"

– СУСК

Житель республики будет находиться под арестом до 24 апреля.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
925 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Двух игиловцев поймали в Ингушетии

Двух игиловцев поймали в Ингушетии

Вступление в террористическую организацию стоило жителю Ставрополья 11 лет тюрьмы

Вступление в террористическую организацию стоило жителю Ставрополья 11 лет тюрьмы

Мужчину арестовали за содействие террористам на Ставрополье

Мужчину арестовали за содействие террористам на Ставрополье

Жительницу КБР осудили за террористические угрозы

Жительницу КБР осудили за террористические угрозы

В Ставропольском крае предотвратили теракт на железной дороге

В Ставропольском крае предотвратили теракт на железной дороге

Дагестанские спецслужбы нашли еще три тайника террористов

Дагестанские спецслужбы нашли еще три тайника террористов

Память жертв теракта 9 января 1996 года почтили в Кизляре

Память жертв теракта 9 января 1996 года почтили в Кизляре

Путин: Грозный – это чудо

Путин: Грозный – это чудо

Возле дороги в ингушских Барсуках нашли тайник с оружием и боеприпасами

Возле дороги в ингушских Барсуках нашли тайник с оружием и боеприпасами

Пойманы двое членов банды Басаева и Хаттаба

Пойманы двое членов банды Басаева и Хаттаба

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы