Подозреваемого в пособничестве террористам арестовали в Ингушетии

Мужчина стал в Ингушетии фигурантом дела о пособничестве НВФ, связанному с международной террористической группировкой. Его арестовали до конца апреля.

В Ингушетии задержали местного жителя, который подозревается в пособничестве незаконному вооруженному формированию. Об этом сказано в сообщении СУ СКР по республике.

По данным следствия, он предоставлял им свое транспортное средство.

"В апреле 2023 года подозреваемый добровольно оказывал содействие членам НВФ - обособленной ячейки международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) путем предоставления им личного автотранспорта и перевозки по территории республики в целях сокрытия от сотрудников правоохранительных органов"

– СУСК

Житель республики будет находиться под арестом до 24 апреля.