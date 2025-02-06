Вестник Кавказа

Вступление в террористическую организацию стоило жителю Ставрополья 11 лет тюрьмы

Вступление в террористическую организацию стоило жителю Ставрополья 11 лет тюрьмы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье осудили местного жителя за вступление в террористическую организацию. Он намеревался совершать преступления.

Житель Ставропольского края вступил в террористическую организацию и был лишен свободы на долгий срок, пишет пресс-служба регионального УФСБ.

В 2024 году Гасан Суллаев добровольно вступил в запрещенную в РФ организацию и от ее имени намеревался совершить ряд преступлений. Его действия пресекли правоохранители.

Против него было заведено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы, при этом первые два года он проведет в тюрьме.

Стоит добавить, что приговор еще не вступил в силу.

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