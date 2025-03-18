Вестник Кавказа

Жителей Астраханской области предупредили о начале пожароопасного сезона

Жителей Астраханской области предупредили о начале пожароопасного сезона
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже в понедельник, 31 марта, значительно раньше обычного, из-за ранней весны и наступления тепла по всей Астраханской области стартует особый противопожарный режим, с которым вводится ряд серьезных ограничений.

Власти Астраханской области уже в предстоящий понедельник, 31 марта, намного раньше обычного для этого времени вводят особый противопожарный режим в четырех оставшихся районах, сообщил начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по региону Иван Сорокин.

"Режим с 20 марта уже установлен на территории Астрахани и семи районов. С 31 марта у нас будет северная часть нашего региона - это Ахтубинский, Енотаевский, Харабалинский и Черноярский районы - в связи с тем, что у них потепление происходит намного позже"

- Иван Сорокин

Режим накладывает жесткие ограничения на жителей и гостей региона – так, строжайше запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и других пожароопасных работ. Помимо ограничений появятся и обязанности - косить и убирать траву вокруг домов, а сами здания и территорию рядом с ними обеспечить средствами пожаротушения, передает "Интерфакс".

Вырастет и наказание за несоблюдение предписаний спасателей – преимущественно это штрафы, и они станут весьма ощутимыми, увеличившись в два раза: для частников – с 10 до 20 тыс рублей, для должностных лиц – с 30 до 60 тыс рублей, а юридическим лицам за нарушения вместо 400 придется заплатить 800 тыс рублей, - отметил Сорокин.

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