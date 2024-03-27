Вестник Кавказа

Дельта Волги может остаться без рыбы из-за пожаров

Дельта Волги может остаться без рыбы из-за пожаров
© Фото: Астраханский биосферный заповедник
Пожары, которые уже отметились в тростниковых зарослях по берегам дельты Волги в Астраханской области, могут губительно сказаться на нересте рыбы, опасаются экологи.

Ранние весенние пожары камыша и тростника, которые уже начались по берегам Волги в Астраханской области – колоссальная угроза для рыбных ресурсов: огонь не только уничтожает заросли на берегу, но и губительно влияет на всю экосистему реки, бьют тревогу специалисты Астраханского биосферного заповедника.

Их опасения подтверждены наукой: огонь превращает площади тростниковых крепей в пепел и золу, которые во время разлива реки попадают в воду. Нерест самой знаменитой астраханской рыбы воблы в таких условиях снижается на 40%, свидетельствуют исследования ихтиолога Кирилла Литвинова, передает "АиФ Астрахань".

Еще одна серьезная угроза, уже для рыбного малька – горящие тростниковые островки, где обычно прячется молодая рыба, без таких островков малькам негде прятаться от палящего солнца, вода, прогреваясь, теряет кислород, и они просто умирают.

Пожар – шоковая ситуация для любой, в том числе и речной экосистемы, где каждое звено связано друг с другом. А причины таких пожаров в подавляющем большинстве – человеческий фактор, отмечают экологи.

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