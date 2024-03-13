В Астраханской области до конца года запретили рыбалку

Рыбалки в дельте Волги в нынешнем году не будет: Минсельхоз России запретил вылов любой рыбы в Астраханской области до конца текущего 2024 года. Причиной запрета стало катастрофическое положение с выловом в регионе легендарной воблы.

Астраханские рыбаки в нынешнем году останутся без улова: Минсельхоз РФ запретил в Астраханской области промышленный и любительский вылов воблы до 31 декабря 2024 года, а также плотвы, сельди и любой рыбы и раков в нерестовый период, говорится в приказе ведомства, опубликованном на портале правовой информации.

"Запретить по 31 декабря 2024 года осуществление промышленного и любительского рыболовства воблы на водных объектах рыбохозяйственного значения Астраханской области и в Каспийском море"

- приказ Минсельхоза России

Правда, есть и исключения: так, воблу будет разрешено ловить в последнюю декаду апреля. Также запрет коснется вылова плотвы и сельди-черноспинки – эти виды рыбы будет запрещено ловить в семи районах Астраханской области, передает "Интерфакс".

Запрещена полностью любая рыбалка будет и в нерестовый период - с 16 мая по 20 июня. С 1 апреля по 30 июня аналогичный запрет вводится и на добычу раков.

Причиной столь жесткого ограничения стала катастрофическая ситуация с выловом воблы, которая добывается только в Астраханской области: популяция "визитной карточки" региона настолько снизилась, что ее запасы снизились в 130 раз за время наблюдений, а в минувшем 2023 году был установлен новый антирекорд по ее вылову – рыбаки поймали менее 500 тонн астраханской воблы.