Вестник Кавказа

Азовские лиманы закрыли для рыбалки

Азовские лиманы закрыли для рыбалки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае запретили рыбачить в лиманах Азовского моря: причина – весенний нерест отдельных видов рыбы. Запрет на рыбную ловлю будет действовать до конца мая в большинстве азовских лиманов, но не во всех.

В большинстве лиманов Азовского моря запретили рыбалку, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Запрет вводится из-за весеннего нереста отдельных видов рыб и носит сезонный характер – так, в нынешнем году рыбалка будет запрещена до 31 мая, передает портал Юга.ру.

Впрочем, порыбачить в лиманах все же можно, но далеко не во всех: для любителей "тихой" охоты остаются открытыми Ейский, Бейсугский и Ахтанизовский лиманы.

В то же время в ведомстве напомнили, что незаконная рыбалка в иных местах – мероприятие рискованное: как правило, улов у рыбаков, рискнувших нарушить запрет, изымается, а их самих ждет административная ответственность и крупный штраф.

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