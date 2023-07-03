Ловля рыбы в Грузии: штрафы введут за незаконный оборот электроудочек

Крупный штраф скоро придется платить браконьерам за нелегальный оборот, то есть любые действия с электрошокерами и электрооружием для ловли рыбы, о скорых нововведениях сообщает грузинский Первый канал.
По его данным, законопроект уже внесли в парламент. Предполагается, что он поможет качественнее бороться с браконьерами.
За нелегальную покупку, хранение и ношение, а также передачу другому лицу либо присвоение электрошокера придется платить штраф – 1 тыс лари (почти $380), при повторном нарушении он увеличится вдвое.
Для электрооружия для рыбной ловли штраф вырастет до более $1,1 тыс, соответственно, $2,2 тыс при совершенном снова нарушении.
Во всех случаях запрещенное орудие ловли будет конфисковано.
Можно ли ловить рыбу в Грузии?
Рыбалка в Грузии разрешена. Однако рыбакам нельзя использовать для ловли рыбы:
- электрический ток;
- электрошокер;
- самодельные электроустройства;
- взрывчатку;
- отравляющие средства;
- сети;
- иные средства массовой ловли.
Нарушение запрета квалифицируется как браконьерство. С 1 декабря прошлого года оно считается уголовным преступлением. Виновный может отправиться в тюрьму на срок от двух до четырех лет.