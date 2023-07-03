Браконьер из Адыгеи "наловил" на Кубани рыбы почти на миллион

Опубликовано: 17:58, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кубанские полицейские провели рейд, в ходе которого задержали браконьера из Адыгеи, ухитрившегося выловить в Краснодарском водохранилище около 1,6 тысяч рыб, чем нанес природе ущерб почти в миллион рублей.

На "удочку" полицейских в Краснодарском водохранилище попался браконьер из Адыгеи, который в ходе незаконного лова поймал 1,6 тыс особей рыб различных пород, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

"У 63-летнего жителя Адыгеи, который занимался незаконным выловом биоресурсов в водах Краснодарского водохранилища, обнаружили металлическую лодку с подвесным лодочным мотором, лесковую сеть и более 1,6 тыс рыб различных пород, среди которых чехонь, густера, лещ, рыбец, плотва, сом, судак, щука, жереха, карась и окунь", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Улов у "любителя рыбалки" конфисковали вместе с сетями и моторкой, подсчитали правоохранители и ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам – он составил более 900 тыс рублей. В отношении задержанного проводится проверка.