Чаще всего алкоголь подделывают "виноделы" Кубани

Опубликовано: 11:29, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У туристов, отдыхающих на курортах Кубани, высок риск нарваться на контрафактный и суррогатный алкоголь, который зачастую подделывают в регионе – чаще всего это вино и импортный коньяк, сообщили в МВД края.

В курортных городах Краснодарского края все чаще изымают из торгового оборота контрафактные, а зачастую откровенно суррогатные алкогольные напитки – особенно часто такие случаи отмечаются в Темрюке, Анапе, Сочи, Туапсе, Геленджике и Новороссийске. сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"С начала года возбуждено 98 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртсодержащей продукции. Из незаконного оборота изъято более 400 тыс литров контрафакта", - цитирует собеседника "Интерфакс".

На Кубани распространено виноделие, и в период курортного сезона большую часть изымаемой из продажи алкогольной продукции составляет так называемое вино, которое представляет собой спиртовую смесь со вкусовыми добавками. Также подделывается дешевая отечественная водка и дорогие импортные коньяки и виски, - рассказали в полиции.

По поручению губернатора края в регионе создадут рабочие группы, которые будут выявлять суррогатный алкоголь.