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Где самое теплое море в Краснодарском крае сегодня?

Где самое теплое море в Краснодарском крае сегодня?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Море на сегодня сильнее всего прогрелось в Геленджике, до 26 градусов, еще два курорта - на Черном и Азовском море - отстают на один градус. Остальные курорты еще сильнее уступают лидеру.

Максимальная температура воды в море в Краснодарском крае на 26 июня фиксируется в районе Геленджика, там море прогрелось до плюс 26.

По данным синоптиков, местом, где море сегодня теплее всего является Геленджик. Остальные курорты распределились следующим образом:

  • Новороссийск - плюс 25, Черное море,
  • Приморско-Ахтарск - плюс 25, Азовское море,
  • Сочи, Анапа, Туапсе - плюс 24, Черное море,
  • Темрюк и Ейск - плюс 24, Азовское море.

Официально купальный сезон на черноморских курортах Кубани и Крыма стартовал 21 июня, когда температура воды достигла заветных 22 градусов.

Отметим, что погода в Краснодарском крае в ближайшие дни не будет располагать к пляжному отдыху - ливни, грозы и шквал ожидаются 27 и 28 июня.

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