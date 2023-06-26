Где самое теплое море в Краснодарском крае сегодня?

Море на сегодня сильнее всего прогрелось в Геленджике, до 26 градусов, еще два курорта - на Черном и Азовском море - отстают на один градус. Остальные курорты еще сильнее уступают лидеру.
Максимальная температура воды в море в Краснодарском крае на 26 июня фиксируется в районе Геленджика, там море прогрелось до плюс 26.
По данным синоптиков, местом, где море сегодня теплее всего является Геленджик. Остальные курорты распределились следующим образом:
- Новороссийск - плюс 25, Черное море,
- Приморско-Ахтарск - плюс 25, Азовское море,
- Сочи, Анапа, Туапсе - плюс 24, Черное море,
- Темрюк и Ейск - плюс 24, Азовское море.
Официально купальный сезон на черноморских курортах Кубани и Крыма стартовал 21 июня, когда температура воды достигла заветных 22 градусов.
Отметим, что погода в Краснодарском крае в ближайшие дни не будет располагать к пляжному отдыху - ливни, грозы и шквал ожидаются 27 и 28 июня.