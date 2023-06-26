Синоптик предупредил Кубань и Ставрополье о непогоде

Опубликовано: 7:55, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ставропольский и Краснодарский края ждут ливни с грозами. Столбики термометров будут подниматься выше +30 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозом, согласно которому во вторник Ставропольском и Краснодарском краях ожидаются сильные дожди с грозами.

«В Ставропольском и Краснодарском краях во вторник тоже прогнозируется сильный дождь с грозой»

– Роман Вильфанд

Сегодня столбики термометров на Кубани будут подниматься до +32, ночью похолодает до +19. Во вторник в регионе днем прогнозируется +29, а ночью - до +18 градусов.

На Ставрополье сегодня днем до +31, ночью до +18. Во вторник до +24 градусов днем. Ночью воздух охладится до +15 градусов.