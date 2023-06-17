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Ливни возвращаются на Ставрополье

Ливни возвращаются на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Ставрополье обрушатся ливни, грозы, град и шквалистый ветер. Возможны ЧС локального уровня.

Ставропольский Гидрометцентр информирует о том, что в регионе прогнозируются сильные дожди, грозы и град. Также на Ставрополье обрушится шквалистый ветер 20-23 м/с.

В этой связи синоптики предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера не выше локального уровня.

Возможны подтопления низинных частей местности, а также ЛЭП и автодорог. Не исключены нарушения работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, работы общественного транспорта.

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