Ливень затопил несколько улиц одного из сел Ставрополья

Опубликовано: 16:54, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В селе Ставрополья затопило несколько улиц после дождя. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий ливня.

Несколько улиц села Юца в Ставропольском крае оказались затоплены из-за ливня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы Предгорного округа.

В тексте сказано, что в настоящее время дежурные службы работают над ликвидацией последствий ливня.

Ранее сегодня действие штормового предупреждения на Ставрополье продлили до 17 июня. В ближайшие дни в регионе ожидаются, ливни с градом и шквалистый ветер до 23 метров в секунду.