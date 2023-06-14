Ливень затопил несколько улиц одного из сел Ставрополья

В селе Ставрополья затопило несколько улиц после дождя. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий ливня.
Несколько улиц села Юца в Ставропольском крае оказались затоплены из-за ливня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы Предгорного округа.
В тексте сказано, что в настоящее время дежурные службы работают над ликвидацией последствий ливня.
Ранее сегодня действие штормового предупреждения на Ставрополье продлили до 17 июня. В ближайшие дни в регионе ожидаются, ливни с градом и шквалистый ветер до 23 метров в секунду.