Ставрополье и Кубань продолжит штормить

Опубликовано: 11:46, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Краснодарском крае и на Ставрополье продлены штормовые предупреждения. Регионы ждут ливни, грозы и шквалистый ветер.

Штормовое предупреждение из-за непогоды продлено в Краснодарском крае на Ставрополье до 16 и 17 июня соответственно.

Так, по данным противопожарной и аварийно-спасательной службы, в регионе пройдут ливни и град, поднимется сильный ветер.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра 15, 16 и 17 июня на территории края ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с"

– пресс-служба

На Кубани после ливней прогнозируется подъем уровня рек. "Предупреждение по комплексу метеоявлений продлено до 16 июня. В отдельных районах края возможны очень сильные ливни. Ожидаются подъемы уровней воды в реках" – пресс-служба Министерства гражданской обороны