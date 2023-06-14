Пляжи Сочи закрыты из-за непогоды

Опубликовано: 9:38, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба администрации Сочи

Жителям и гостям курортного Сочи сегодня будет не до моря – весь город превратился в одну большую реку, в связи с чем администрация приняла решение закрыть все пляжи.

Пляжные территории в Сочи временно будут закрыты до тех пор, пока не восстановится хорошая погода, купание сейчас запрещено, - написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

"Сегодня приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих. Мы еще ожидаем осадки, все наши силы и средства готовы к любому развитию событий, чтобы помочь населению и оперативно восстанавливать нормальную работу инфраструктуры"

- Копайгородский

Штормовое предупреждение в городе-курорте продолжает действовать. До конца дня 14 июня в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом. На реках подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков, говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы администрации города.

Напомним, сильный ночной ливень в Сочи привел к потопу. Река Мацеста вышла из берегов и затопила ближайшие улицы, автомобили полностью ушли под воду. Сейчас специалисты устраняют последствия ЧП.

Непогода также повредила сети газопровода, в городе организован выездной оперативный штаб. По данным администрации Сочи, за час в Хостинском районе близ реки Мацеста выпало 15 мм осадков.