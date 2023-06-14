Опубликовано: 8:27, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сильный ночной ливень в Сочи привел к потопу. Мацеста вышла из берегов и затопила ближайшие улицы, автомобили полностью ушли под воду. Сейчас специалисты устраняют последствия ЧП.

В ночь на среду река Мацеста в Сочи вышла и берегов после мощного ливня. Некоторые улицы в городе полностью ушли под воду.

«Сегодня около четырех утра вследствие обильных осадков на реке Мацеста сработал датчик поднятия уровня воды, которая достигла отметки «опасное явление». Здесь за час выпало большое количество осадков, не менее 15 мм»

– администрация Сочи

Возле сочинского кафе «Аквариум» под воду ушли припаркованные автомобили, улица Аллея Челтенхема превратилась в бурлящую реку. Ливень сопровождался сильным ветром, в результате дорогу через мост «новой» Мацесты завалило деревьями.

После 07.00 уровень воды стал постепенно снижаться. Дороги остаются частично подтопленными, из-за чего отменены три маршрута общественного транспорта: №8, 120 и 121. Маршруты №3 и №43 сегодня ходят только до ТПУ «Мацеста».

Специалисты работают над ликвидацией последствий ливня, расчищают дороги, убирают поваленные деревья.

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– мэрия

Непогода бушевала ночью и в Отрадненском районе - там из берегов вышла река Кува. Последствия этого заметили жители хутора Ильич, станиц Передовой и Удобной. Также ливень привел к подтоплениям в абхазской Гагре.

Штормовое предупреждение в регионе действует до конца суток 14 июня. Мощные ливни с грозами и ветром до 23 м/с могут привести к новым ЧП в Краснодарском крае.