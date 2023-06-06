Хотя наводнение и входит в число самых опасных стихийных бедствий, но, соблюдая определенные правила, человек может выжить сам и спасти других. Расскажем о причинах, о том, что делать при наводнении на улице, в лесу и в доме, и о правилах поведения после наводнения.

Наводнение - самое частое стихийное бедствие в мире и одно из самых опасных. По смертоносности и разрушительности наводнения уступают только землетрясениям. Людей из зоны наводнения эвакуируют, предварительно оповещая о месте сбора.

Предотвратить это разрушительное бедствие невозможно - по крайней мере, сейчас и в обозримом будущем. Но наводнение может быть ослаблено или локализовано. Если речь идет еще только об угрозе, то проводятся специальные мероприятия, чтобы предотвратить или, опять же, ослабить водную стихию.

Причины наводнений

Наводнение происходит в результате подъема уровня воды в водоеме - реке, озере, море. Превысив определенную отметку, вода затапливает местность.

В свою очередь, воды в водоемах может стать больше по ряду причин:

ливни,

активное таяние снега,

прорыв либо разрушение дамб и плотин.

МЧС России

Что делать при наводнении на улице и в лесу?

Самое важное - не паниковать. Действовать надо быстро, но без суеты. Обязательно помогайте тем, кто рядом, и особенно тем, кто слабее - детям, пожилым, больным, животным.

Главное - выбраться на возвышенное место, куда не достает вода. В лесу это может быть прочное высокое дерево.

Если вы оказались в воде, то плыть к такому возвышенному участку надо под углом к течению, ни в коем случае не против него. Удержаться на воде помогут бревна, доски, двери, шины, бочки и т.д.

Будьте осторожны там, где много водорослей или травы, - в таких местах надо двигаться плавно, без резких движений, чтобы не запутаться в них, советует МЧС России.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делать при наводнении в здании?

Основные принципы спасения - такие же, как и на открытой местности. Что бы ни случилось - сохраняйте уверенность и самообладание, думайте об окружающих.

Выйдите на ближайшее возвышенное место - в здании это верхние этажи, чердак, крыша.

Дайте знать о себе спасателям: днем повесьте высоко белое или цветное полотнище, ночью подавайте световые сигналы.

Если место оказалось достаточно безопасным, не покидайте его.

Если есть пострадавшие, которым нужна помощь врачей, то без самостоятельной эвакуации не обойтись. Используйте подручные средства, например, плоты из бревен.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делать после наводнения?

Рано или поздно, вода спадет. Однако города и села, пережившие наводнения, тоже могут представлять опасность. Поэтому при возвращении необходимо быть предельно аккуратными.

Перед тем, как войти в здание, надо убедиться, что оно не повреждено и не разрушится в ближайшее время.

Внутри нельзя зажигать спички и свечи из-за возможной утечки газа, пользуйтесь фонариками.

Порванные либо провисшие электропровода могут быть под напряжением. Сама электросеть может быть повреждена, так что нельзя включать приборы до проверки ее специалистами.

В зоне ЧС нельзя употреблять продукты, попавшие в воду, и пить воду, поступившую с наводнением. Соответственно, опасна и вода в колодцах - ее необходимо откачать.