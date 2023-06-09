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В двух округах Ставрополья введен режим ЧС 

В двух округах Ставрополья введен режим ЧС 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Аграрии двух округов Ставрополья проведут повторнй сев из=за засухи. в округах введен режим ЧС.

В Степновском и Курском округах Ставрополя был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за почвенной засухи, сообщил глава краевого Минсельхоза Сергей Измалков. 
По его словам, аграрии получат от властей компенсационные выплаты и смогут провести повторный сев. 

«В результате неблагоприятных погодных условий, которые наблюдались на протяжении всего мая в Курском и Степновском муниципальных округах, введен режим чрезвычайной ситуации. Повреждение посевов сельскохозяйственных культур вызваны, в частности, почвенной засухой»

– Сергей Измалков 

Далее он отметил, что режим ЧС позволит сельхозтоваропроизводителям воспользоваться механизмом агрострахования, который предполагает получение компенсации за понесенный ущерб. Также работникам села помогут провести ликвидировать последствия засухи.

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