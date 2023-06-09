В двух округах Ставрополья введен режим ЧС 

Опубликовано: 6:46, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аграрии двух округов Ставрополья проведут повторнй сев из=за засухи. в округах введен режим ЧС.

В Степновском и Курском округах Ставрополя был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за почвенной засухи, сообщил глава краевого Минсельхоза Сергей Измалков.

По его словам, аграрии получат от властей компенсационные выплаты и смогут провести повторный сев.

«В результате неблагоприятных погодных условий, которые наблюдались на протяжении всего мая в Курском и Степновском муниципальных округах, введен режим чрезвычайной ситуации. Повреждение посевов сельскохозяйственных культур вызваны, в частности, почвенной засухой»

– Сергей Измалков

Далее он отметил, что режим ЧС позволит сельхозтоваропроизводителям воспользоваться механизмом агрострахования, который предполагает получение компенсации за понесенный ущерб. Также работникам села помогут провести ликвидировать последствия засухи.