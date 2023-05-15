На Ставрополье для защиты урожая от засухи вызовут дождь

Опубликовано: 19:41, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье защитят урожай от засухи с помощью технологии вызывания осадков. Последний раз эту технологию применяли в регионе три года назад.

В Ставропольском крае прибегнут к технологии вызывания дождей, чтобы защитить урожай от засухи. Такую задачу перед Минсельхозом Ставрополья поставил на заседании регионального правительства глава края.

Владимир Владимиров напомнил, что эта технология уже использовалась на Ставрополье во время засухи 2020 года.

На встрече также прозвучало, что в настоящее время в крае завершается весенний сев. За первые две недели текущего месяца в регионе отмечались дожди, однако на юго-востоке края наблюдался дефицит влаги в почве.

Технология вызывания осадков с каждым годом становится все более и более популярной. В частности, на прошлой неделе в ОАЭ прошли испытания технологии вызова дождей с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам местных изобретателей, новая технология абсолютно безвредна для окружающей среды.