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Синий флаг 2023. Сколько пляжей Краснодарского края получило высшую оценку?

Синий флаг 2023. Сколько пляжей Краснодарского края получило высшую оценку?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Больше половины пляжей Краснодарского края в этом году получили «синий флаг», это высшая оценка. Больше всего таких пляжей в Сочи.

Пляжи на Черном море в Краснодарском крае проверили на безопасность, благоустроенность и чистоту, в итоге больше половины пляжных территорий получили высший «синий флаг».

Всего добровольную классификацию в 2023 году прошли 114 кубанских пляжей, это на 25% больше, чем в прошлом году. Из них 76 удостоены «синего флага», это высшая оценка для пляжных территорий в России.

Больше всего идеальных пляжей оказалось в Сочи - 36 локаций. Следом идут Анапа - 17 пляжей с «синим флагом», Геленджик - 11, Туапсе - 8, Сириус - 3, Темрюк - 1.

«Зеленый флаг», означающий вторую категорию, получили в регионе 17 пляжей, «желтый флаг» присвоен 21 черноморскому пляжу.

Всего в Краснодарском крае летом будут работать 566 пляжей, как на море, так и на пресных водоемах. Большинство - свыше 400 пляжей - оборудованы камерами наблюдения. По сообщениям местных властей, стандарту в этом году будет соответствовать 258 кубанских пляжей.

Когда в Сочи можно будет купаться?

Когда в Сочи можно будет купаться?

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