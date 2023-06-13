Синие флаги пляжей Сочи: высшую оценку получили 35 пляжей

Опубликовано: 13:51, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Синие флаги вручили лучшим пляжам Сочи, рассказал мэр города. По его словам, их получили десятки приморских территорий.

Десятки пляжей в Сочи удостоились синего флага - знака принадлежности к высшей категории, согласно российским стандартам. О вручении флагов рассказал мэр города-курорта.

"Их в 2023 году - 35 объектов, на 12 больше, чем в прошлом году. Все пляжи подтвердили соответствие основным критериям - чистоту морской воды и береговой полосы, безопасности и доступной среды, благоустройства"

– Алексей Копайгородский

Градоначальник уточнил, что еще 9 пляжей получили зеленый или желтый флаг - вторая или треть категория.

Чиновник подчеркнул, что процедура сертификации - добровольная. При этом число пляжей, получивших флаги, растет с каждым годом - в 2023 году их стало больше на треть.

Сколько пляжей в Сочи?

Копайгородский обратил внимание на то, что все сочинские пляжи - а их насчитывается 170 - готовы на 100% к приезду гостей. В общей сложности к услугам туристов 41 км береговой полосы.