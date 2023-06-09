Голубой флаг: пляжи Турции получили рекордную оценку

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ежегодно высший знак качества "Голубой флаг" получают самые чистые и безопасные пляжи мира. Турция входит в тройку мировых лидеров по количеству пляжей, отмеченных "Голубым флагом" в 2023 году.

Лучшие пляжи мира в 2023 году стали известны - "Голубой флаг" получили 4,2 тыс пляжей.

Больше всего идеальных пляжей в Испании. Вот уже почти 30 лет эта страна получает максимальное количество "Голубых флагов". В этом году такую оценку получили 729 испанских пляжей, больше всего в регионах Валенсия и Андалусия.

Второе место занимают пляжи Греции. "Голубой флаг" в 2023 году получили 617 пляжей, больше всего на полуострове Халкидики и на острове Родос.

Пляжи Турции с "Голубым флагом"

Турция по количеству пляжей высшего качества занимает третье место. В этом году "Голубой флаг" присвоен 551 пляжу, это рекорд - еще ни разу так много турецких пляжей не признавались идеальными для отдыха, по сравнению с 2022 годом их стало на 20 больше.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Анталье эксперты выявили больше всего пляжей с кристально чистой водой и ухоженной береговой линией - 231. Следом идут пляжи на стыке Эгейскоро и Средиземного морей в провинции Мугла - 110 флагов. Замыкает тройку Измир, получивший 63 "Голубых флага".

Практически все пляжи на южном побережье Турции удостоились высшей оценки, в том числе пляжи при отелях категории "пять звезд". Награду получил пляж Клеопатры в Аланье, а также многие пляжи при популярных отелях, среди них:

Кемер - Amara Premier Palace,

Белек - Rixos Park Belek,

Сиде - Side Star Elegance,

Аксу - Trendy Lara.

В районе Стамбула также есть несколько пляжей, получивших "Голубой флаг". Они находятся в 1-1,5 часах езды от города. Один такой пляж можно найти в Шиле, несколько - в Коджаэли. В самом Стамбуле высшую оценку получили две гавани.

Другие страны с чистыми пляжами

Пляжи Италии собрали 458 флагов, заняв четвертое место. Больше всего прекрасных пляжей в Италии обнаружено в Лигурии и в Апулии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пятерку лидеров по числу присужденных "Голубых флагов" в 2023 году замыкает Франция.

Затем идут Португалия, Дания, Ирландия, Великобритания, Кипр. Также похвастаться чистейшими пляжами могут Хорватия, Израиль и Черногория, заветного флага удостоены некоторые пляжи в Индии и ОАЭ.

Отметим, что не все страны мира участвуют в рейтинге.

"Голубой флаг" в России

Россия отказалась от участия в сертификации на "Голубой флаг". В 2022 году, как и в предыдущие годы, высшую оценку FEE получали два пляжа в Калининградской области - Центральный и Янтарный. Оба этих пляжа, расположенных в поселке Янтарный, удостаивались высшей оценки с 2019 года.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сейчас Россия перешла на национальный стандарт оценки качества пляжей. "Синий флаг" вручает Роскачество. В 2023 году больше всего таких флагов получили пляжи Сочи.

Критерии "Голубого флага"

Некоммерческая неправительственная организация "Фонд экологического образования" (FEE) уже 36 лет награждает лучшие пляжи знаком качества "Голубой флаг". Пляжи оцениваются по 33 параметрам, самый важный среди них - качество воды. Также важна чистота пляжей, наличие инфраструктуры, безопасность, доступность для маломобильных лиц, защита окружающей среды.