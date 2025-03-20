Вестник Кавказа

Полицейский подозревается во взяточничестве в Карачаево-Черкесии

Полицейский подозревается во взяточничестве в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КЧР сотрудника правоохранительных органов заподозрили в том, что он получил взятку за покровительство бизнеса по организации азартных игр. Полицейского уже отстранили от работы, ведется расследование.

В Карачаево-Черкесии стал фигурантом уголовного дела старший оперуполномоченный районного отдела УЭБ и ПК МВД по республике. Об этом информирует 28 марта СУ СКР по КЧР.

Следствие полагает, что в феврале нынешнего года мужчина предложил местному жителю за ежемесячное денежное вознаграждение оказывать покровительство его игорному бизнесу.

"Подозреваемый, осведомленный о незаконной деятельности местного жителя, организовавшего проведение азартных игр в Черкесске, предложил ему за ежемесячное денежное вознаграждение в 100 тыс рублей оказывать общее покровительство и попустительство по службе, выраженное в непривлечении его к уголовной ответственности"

– пресс-служба управления

На прошлой неделе подозреваемый был задержан после получения денежных средств.

По данному факту начато расследование. Полицейского уже отстранили от работы. Если его вина будет доказана, он будет уволен и понесет наказание в соответствии с законодательством.

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