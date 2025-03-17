Вестник Кавказа

Суд ужесточил наказание бывшему полицейскому из-за взятки в Ингушетии

Суд ужесточил наказание бывшему полицейскому из-за взятки в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экс-сотрудник ГИБДД Ингушетии проведет за решеткой ближайшие 5 лет. Ранее суд назначил ему 3 года лишения свободы, однако в итоге приговор был ужесточен.

В Ингушетии пересмотрели приговор бывшему сотруднику регионального ГИБДД. Об этом рассказали в Верховном суде республики.

Мужчина осужден по делу о получении крупной взятки за выдачу свидетельств о безопасности конструкции на 322 машины без осмотра.

"Апелляционная инстанция назначила Хаутиеву наказание в виде 5 лет лишения свободы в ИК строгого режима со штрафом в размере однократной суммы взятки – 11 млн 630 тыс руб"

– пресс-служба суда

Кроме того, в течение ближайших 8 лет он не сможет работать на государственной или муниципальной службе.

Ранее Магасский суд назначил экс-правоохранителю наказание в виде 3 лет лишения свободы в ИС строгого режима. Его также обязали выплатить 11,6 млн рублей штрафа и лишили на 8 лет права работать на государственной или муниципальной службе.

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