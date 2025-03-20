Вестник Кавказа

В Грузии снизилось число браков и разводов

Свадьба в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии стали реже жениться и разводиться за минувший год. Также вырос средний возраст вступления в брак.

"Сакстат" поделился динамикой межличностных отношений в Грузии. Согласно последним данным, в стране снизилось число браков и разводов за минувший год. 

Как сообщается в статистическом отчете, грузины вступали в брак почти на 3% реже, чем в 2023 году. Но также сократилось число разводов – на 1%. 

Чаще всего мужчины в республике впервые женятся в 32 года, а женщины находят супруга почти в 30 лет. Этот показатель вырос за несколько лет. Например, в 2016 году средний возраст для первого брака женщин был 27-28 лет, для мужчины – 30-31 год. 

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