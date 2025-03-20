Три сотни писателей высказались против Эрдогана в Турции

Более трех сотен писателей поддержали участников митингов, охвативших Турцию более недели назад. Они отметили, что выступают против действующего главы государства.

В Турции 301 писатель выступил против президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

В заявлении писателей подчеркивается, что они не будут молчать и выступают против этой антидемократической практики.

"Мы тоже на улице! Мы также говорим "нет" этой несправедливости!"

– турецкие писатели

Напомним, с середины прошлой недели в Турции идут протестные акции, ходе которых задержали около 1,9 тыс человек. Они начались после задержания действующего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считается основным противником действующего лидера страны предстоящих выборах.