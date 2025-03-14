Более 30 школ перейдут на удаленку из-за отключения воды в Ставрополе

На следующей неделе из-за плановых работ на системе водоснабжения в нескольких районах Ставрополя не будет воды в течение 20 часов. В связи с этим свыше трех десятков школ переведут на удаленку.

В Ставрополе 3 апреля перейдут на дистанционный режим обучения свыше 30 школ. Об этом сказано на страницах главы города в соцсетях.

Такое решение принято в связи с ожидающимся ограничением водоснабжения.

"Это школы № 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 54, 55 и кадетская школа им. Генерала Ермолова"

– Иван Ульянченко

Он подчеркнул, что отключение также затронет 50 детских садов. В ближайший четверг они не будут принимать детей.

При этом больницы и поликлиники продолжат работу в привычном режиме. Воду им будут подвозить при необходимости.

Напомним, в начале следующего месяца в Ставрополе будут проводиться плановые работы на системе водоснабжения. Подачу воды должны ограничить с вечера 2 апреля до 17:00 3 апреля.