Ремонт выключит свет в части Ставропольского края

Станица Ессентукская на Ставрополье пробудет без света несколько часов сегодня. Отключение электричества затронет 1,2 местных жителей. Причина – ремонт на коммуникациях.
Без света останутся тысячи жителей станицы Ессентукской в Предгорном округе Ставрополья, передал руководитель окружной администрации Николай Бондаренко.
Отключение света продлится с 11:00 до 17:00.
"В данный период времени под отключение попадают абоненты, проживающие в ст. Ессентукской по следующим улицам: частный сектор: ул. Садовая, пер. Социалистический, ул. Кооперативная. МКД: ул. Садовая № 29/1, 29/2, 29/3, ул. Садовая № 4, 9, ул. Павлова № 45 Д, 45 Г"
- Николай Бондаренко
Ограничение в подаче электроэнергии затронет 1,2 тыс местных жителей, включая 500 детей. Решение отключить свет связано с проведением ремонтных работ, в которых примет участие бригада из 4 специалистов.