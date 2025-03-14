Тысячи жителей Ставрополья остались без воды в кранах

Авария лишила воды 1,8 тыс жителей Минераловодского округа Ставропольского края. Восстановительные работы планируют заверить к 16:00.
На водоводе в Минераловодском округе Ставропольского края случилась авария, рассказали в "Ставрополькрайводоканале".
"В связи с этим, ограничена подача воды для 1812 абонентов, среди которых больница, школа, д/сад села Прикумского, д/сад села Орбельяновка, д/сад села Дунаевка. Временно ограничена подача воды в поселке Мирный, села Долина, Дунаевка, Еруслановка, Орбельяновка, Прикумское, Успеновка"
- "Ставрополькрайводоканал"
Специалисты уже приступили к восстановительным работам. Планируется, что они завершатся к 16:00.
Помимо этого, перебои с водоснабжением могут произойти в селе Дивном Апанасенковского района из-за ремонтных работ. Они продлятся до 20:00 26 марта.