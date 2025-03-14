Вестник Кавказа

Тысячи жителей Ставрополья остались без воды в кранах

Кран холодной и горячей воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария лишила воды 1,8 тыс жителей Минераловодского округа Ставропольского края. Восстановительные работы планируют заверить к 16:00.

На водоводе в Минераловодском округе Ставропольского края случилась авария, рассказали в "Ставрополькрайводоканале".

"В связи с этим, ограничена подача воды для 1812 абонентов, среди которых больница, школа, д/сад села Прикумского, д/сад села Орбельяновка, д/сад села Дунаевка. Временно ограничена подача воды в поселке Мирный, села Долина, Дунаевка, Еруслановка, Орбельяновка, Прикумское, Успеновка"

- "Ставрополькрайводоканал"

Специалисты уже приступили к восстановительным работам. Планируется, что они завершатся к 16:00.

Помимо этого, перебои с водоснабжением могут произойти в селе Дивном Апанасенковского района из-за ремонтных работ. Они продлятся до 20:00 26 марта.

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