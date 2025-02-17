Вестник Кавказа

На майские праздники у жителей Ставрополья будет почти неделя выходных

На майские праздники у жителей Ставрополья будет почти неделя выходных
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ставропольского края объявили еще один дополнительный выходной перед майскими праздниками – им станет 30 апреля, день между Радоницей, отмечаемой 29 апреля, и "длинными" 4-дневными выходными.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сегодня в своем Telegram-канале сообщил, что 30 апреля станет в крае в 2025 году выходным днем. 

На 29 апреля выпадает Радоница - день поминовения усопших, который в регионе традиционно будет нерабочим, с 1 мая начинаются праздничные выходные, а выходной объявлен, чтобы не оставлять один рабочий день между "каникулами", пояснил губернатор.

"Около 80% высказались за то, чтобы 30 апреля сделать нерабочим. Спасибо всем, кто проголосовал, так и поступим. Таким образом, череда нерабочих дней на Ставрополье начнется с 29 апреля"

- Владимир Владимиров

Онлайн-голосование за то, каким будет промежуточный день, губернатор провел у себя в Telegram-канале: против "случайного" выходного проголосовали лишь 16% ставропольцев, теперь же череда нерабочих дней на Ставрополье начнется с 29 апреля, глава региона уже поручил подготовить для этого необходимые нормативные документы, добавил Владимиров.

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