Дагестан обзавелся Центром антивирусной защиты информации

Премьер Дагестана сообщил о запуске Единого центра антивирусной защиты информации. К нему будут подключены все региональные органы исполнительной власти.

Дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил о введении в строй на территории региона Единого центра антивирусной защиты информации.

Глава кабинета министров отметил, что данный центр запускается в Дагестане для предупреждения инцидентов, которые вызваны активностью компьютерных вирусов.

Абдулмуслимов подчеркнул, что к центру будут подключены все республиканские органы исполнительной власти, что позволит быстро реагировать на деятельность вирусов.

Он также добавил, что в настоящее время уже 9 органов исполнительной власти региона подключились к этому центру.