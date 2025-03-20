Вестник Кавказа

Дагестан обзавелся Центром антивирусной защиты информации

Дагестан обзавелся Центром антивирусной защиты информации
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер Дагестана сообщил о запуске Единого центра антивирусной защиты информации. К нему будут подключены все региональные органы исполнительной власти.

Дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил о введении в строй на территории региона Единого центра антивирусной защиты информации.

Глава кабинета министров отметил, что данный центр запускается в Дагестане для предупреждения инцидентов, которые вызваны активностью компьютерных вирусов.

Абдулмуслимов подчеркнул, что к центру будут подключены все республиканские органы исполнительной власти, что позволит быстро реагировать на деятельность вирусов.

Он также добавил, что в настоящее время уже 9 органов исполнительной власти региона подключились к этому центру.

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