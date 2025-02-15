Вестник Кавказа

Майнинг-ферму на бывшем консервном заводе разоблачили в Дагестане

Компьютер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Злоумышленник систематически похищал электричество в Дагестане, создав майнинг-ферму, которая была незаконно подключена к электросети. В общей сложности он похитил электричества на несколько миллионов рублей.

Добыча криптовалюты доведет до уголовного дела жителя Левашинского района, рассказал и.о. главы "Дагэнерго" Арсен Гаджиев.

По его словам, майнинговая ферма действовала в селе Хаджалмахи. Владелец обустроил ее там, где раньше располагался консервный завод. Однако работники "Дагэнерго" вычислили незаконный объект.

Оказалось, что ферма состояла из 89 аппаратов, которые занимались майнингом в режиме 24/7. При этом энергию они незаконно получали от подстанции "Ташкапур", перегружая линию.

Оценен предварительный ущерб: он составляет несколько миллионов рублей. Конкретная сумма будет уточнена позднее. Дело скоро передадут правоохранителям.

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