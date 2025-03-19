Жительница Дагестана приобрела несуществующую квартиру в Махачкале за миллион

В Махачкале женщине продали несуществующую квартиру. Ущерб – более 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Дагестанский застройщик лишил жительницу Махачкалы более 1 млн рублей, продав ей квартиру на несуществующем этаже, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Проверку по соблюдению законов при возведении дома на улице Мухтара Азизова в Махачкале устроил надзорный орган. Известно, что разрешение было на строительство 12-этажного здания.

Однако застройщик ввел женщину в заблуждение и за сумму более 1 млн рублей он продал ей "квартиру" на 16-м этаже, заключив с жительницей договор долевого участия.

Отмечается, по материалам проверки заведено уголовное дело по статье мошенничество.