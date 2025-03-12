Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске начал затухать

Бушующий две недели на мусорном полигоне в Новороссийске пожар начал убывать: огнеборцы отметили сокращение площади возгорания.

Площадь возгорания мусорного полигона в Новороссийске сократилась до 700 кв метров, рассказал замглавы города Александр Гавриков.

"Площадь сократилась до 700 квадратных метров"

– Александр Гавриков

Напомним, что пожар на мусорном полигоне бушует уже более двух недель. Информация о возгорании поступила 13 марта, пламя постепенно распространилось на площадь свыше 2,5 тыс квадратных метров.

Как отмечали ранее в региональном МЧС, сложность тушения пожара заключается в тлении нижних слоев свалки, до которых затруднительно добраться огнеборцам.