Вестник Кавказа

Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске начал затухать

Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске начал затухать
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бушующий две недели на мусорном полигоне в Новороссийске пожар начал убывать: огнеборцы отметили сокращение площади возгорания.

Площадь возгорания мусорного полигона в Новороссийске сократилась до 700 кв метров, рассказал замглавы города Александр Гавриков.

"Площадь сократилась до 700 квадратных метров"

– Александр Гавриков

Напомним, что пожар на мусорном полигоне бушует уже более двух недель. Информация о возгорании поступила 13 марта, пламя постепенно распространилось на площадь свыше 2,5 тыс квадратных метров. 

Как отмечали ранее  в региональном МЧС, сложность тушения пожара заключается в тлении нижних слоев свалки, до которых затруднительно добраться огнеборцам.

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