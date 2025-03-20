Смертельный пожар произошел в Новороссийске

Человек стал жертвой пожара в Новороссийске в четверг. Тело жертвы огненной стихии было обнаружено на месте чрезвычайного происшествия. Установлена предварительная причина возгорания.

Летальным исходом окончился пожар для жителя одного из сел, входящих в состав Новороссийска, о трагедии рассказали в МЧС Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что ЧП случилось в селе Южная Озереевка накануне.

Прибывшие по вызову спасатели выяснили, что горит частный дом. Огонь успел разойтись по площади сто "квадратов".

С пламенем боролись 15 спасателей. Они использовали четыре единицы техники.

"К сожалению, на месте пожара был обнаружен погибший"

– МЧС

Специалисты установили причину пожара, пока предварительно. Он мог начаться из-за короткого замыкания.