Вестник Кавказа

Смертельный пожар произошел в Новороссийске

Смертельный пожар произошел в Новороссийске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Человек стал жертвой пожара в Новороссийске в четверг. Тело жертвы огненной стихии было обнаружено на месте чрезвычайного происшествия. Установлена предварительная причина возгорания.

Летальным исходом окончился пожар для жителя одного из сел, входящих в состав Новороссийска, о трагедии рассказали в МЧС Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что ЧП случилось в селе Южная Озереевка накануне.

Прибывшие по вызову спасатели выяснили, что горит частный дом. Огонь успел разойтись по площади сто "квадратов".

С пламенем боролись 15 спасателей. Они использовали четыре единицы техники.

"К сожалению, на месте пожара был обнаружен погибший"

– МЧС

Специалисты установили причину пожара, пока предварительно. Он мог начаться из-за короткого замыкания.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1270 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пламя охватило лесную подстилку в Краснодарском крае

Пламя охватило лесную подстилку в Краснодарском крае

Сочинский аэропорт перейдет на весенне-летнее расписание с воскресенья

Сочинский аэропорт перейдет на весенне-летнее расписание с воскресенья

Морское сообщение может связать Сочи и Абхазию

Морское сообщение может связать Сочи и Абхазию

Почти миллиард рублей отдали жители Кубани мошенникам с начала года

Почти миллиард рублей отдали жители Кубани мошенникам с начала года

Электротранспорт привлек внимание жителей Сочи

Электротранспорт привлек внимание жителей Сочи

Ситуация в Анапе с мазутом: найдены новые фрагменты

Ситуация в Анапе с мазутом: найдены новые фрагменты

Когда заканчивается горнолыжный сезон в &quot;Красной Поляне&quot;?

Когда заканчивается горнолыжный сезон в "Красной Поляне"?

Рядом с Таманью построят аммиачный завод

Рядом с Таманью построят аммиачный завод

Когда в Сочи завершится отопительный сезон?

Когда в Сочи завершится отопительный сезон?

В Белореченском районе Кубани столкнулись грузовик и автобус

В Белореченском районе Кубани столкнулись грузовик и автобус

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы