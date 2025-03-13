Вестник Кавказа

Дорогу к озеру Рица восстановят за 30 млн рублей

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Две недели назад дорога к популярному у туристов озеру Рица в Абхазии обрушилась. На ее восстановление потребуется 30 млн рублей. Работы планируют завершить до начала курортного сезона.

На восстановление дороги к озеру Рица в Абхазии, которая обрушилась две недели назад, придется потратить около 30 млн рублей, рассказал директор Рицинского нацпарка Адамур Багателия новоизбранному президенту страны Бадре Гунбе.

"Дорога состоит из двух полос. К счастью, одна полоса еще пригодна для движения, однако она находится под серьезной угрозой. Если и она обрушится, будет отрезано сообщение с Ауадхарой, парковочной площадкой, государственной дачей, нашей ГЭС и всей коммунальной службой"

- Адамур Багателия

Сейчас движение для транспорта не ограничено. Аварийный участок ограничен специальными лентами. Бадра Гунба поручил разобраться с вопросом до начала курортного сезона.

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