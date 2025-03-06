Вестник Кавказа

Рицинский парк в Абхазии недосчитался туристов на 8 Марта

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Популярность Рицинского парка в Абхазии в начале марта этого года оказалась ниже, чем в прошлом году. Турпоток снизился более чем на 400 человек.

Рицинский национальный парк в Абхазии в этом марте пользуется меньшей популярностью у туристов, чем в то же время в 2024 году.

Согласно статистике, с 1 по 8 марта Рицу посетили в этом году 1267 человек, в прошлом году турпоток был почти 1700 человек.

Низкая посещаемость сказалась и на доходах парка: если в прошлом году продажа билетом принесла за указанный период 1,2 млн рублей, то в этом - менее 860 тыс рублей.

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