Вестник Кавказа

В Шеки пройдет конкурс искусств и танцев "Большой Кавказ"

Афиша конкурса в Шеки
© Фото: Trend
Уже завтра, 29 марта, древний азербайджанский город Шеки на северо-западе страны примет конкурс искусств и танцев "Большой Кавказ", в котором выступят представители практически всех исполнительских направлений Азербайджана.

В древнем азербайджанском городе Шеки, общепризнанном туристическом центре страны, изобилующем памятниками истории и архитектуры, завтра соберутся деятели искусств Азербайджана - в Центре Гейдара Алиева здесь пройдет конкурс искусств и танцев "Большой Кавказ", организованный Союзом молодежи Азербайджана и Ассоциацией танца Азербайджана, сообщил президент Ассоциации Азиз Азизов.

Конкурс пройдет сразу по большинству направлений видов искусства – на сцене Центра можно будут увидеть выступления мастеров народных и современных танцев, представителей бального и классического танца, исполнителей на народных и классических инструментах, вокалистов и мастеров других видов искусства – таких, как театр, художественное чтение, лепка, изобразительное искусство, передает Trend.

Оценивать выступления в каждой области искусства будет строгое жюри, в состав которого войдут заслуженные и народные артиста, а также деятели искусств страны.

"Наша цель - выявление талантливых коллективов, работающих в области танца и других видов искусства, а также обмен опытом между преподавателями, привлечение подростков и молодежи к современной хореографии. Я считаю, что все дети одарены, и мы просто даем им возможность выразить себя"

- Азиз Азизов

Как пояснил президент Ассоциации, цель конкурса - создание условий для развития и совершенствования творческого потенциала жителей страны, в первую очередь детей и молодежи в регионах, которые серьезно занимаются различными видами творчества.

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