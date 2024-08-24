Дни Казахстана пройдут в Армении

В Армении в следующем месяце будут организованы Дни Казахстана. В МИД РА отметили, что подобные мероприятия способствуют укреплению контактов между народами двух стран.

В скором времени в Армении состоятся Дни Казахстана. Об этом сообщил глава МИД Армении во время визита в Астану.

При этом Арарат Мирзоян не уточнил, в какие даты они пройдут.

"Дни Армении в Казахстане прошли в октябре прошлого года, а уже скоро, в апреле, мы ожидаем проведения Дней Казахстана в Армении"

– глава МИД РА

Министр также отметил, что внимание к такого рода мероприятиям неслучайно, так как они не только способствуют развитию стратегического партнерства между Ереваном и Астаной, но и помогают укрепить контакты между народами двух стран.