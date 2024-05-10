Торгово-экономическое сотрудничество обсудили Армения и Казахстан

Вопросы торгово-экономического взаимодействия между Арменией и Казахстаном стали одними из центральных на встрече глав МИД обеих стран. Она прошла сегодня в центральноазиатской республике.

В четверг, 27 марта, состоялась встреча глав МИД Армении и Казахстана Арарата Мирзояна и Мурата Нуртлеу, в ходе которой стороны поговорили о взаимодействии двух стран в различных сферах, а также о ситуации на Южном Кавказе. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте армянского министерства.

Одной из центральной тем переговоров стало торгово-экономическое взаимодействие.

"Единодушны во мнении, что потенциал двустороннего товарооборота значительно превышает текущие показатели. В этом контексте мы договорились удвоить усилия по реализации Дорожной карты по торгово-экономическому сотрудничеству между правительствами наших стран на 2024-2025 годы, а также по проведению очередного заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству"

– Арарат Мирзоян

Он также рассказал, что на встрече была отмечена важность стимулирования деловых связей на примере первого армяно-казахстанского бизнес-форума и миссий, организованных в 2024 году.

Кроме того, стороны коснулись вопросов сотрудничества в энергетике, высоких технологиях и инновационном образовании.

"Пожалуй, на пути развития сотрудничества во всех этих направлениях мы особо выделили важность продолжения прямого авиасообщения"

– глава армянского внешнеполитического ведомства

Помимо этого, состоялся обмен мнениями о взаимодействии двух стран на многосторонних площадках.

"Можем констатировать, что общие подходы и взаимное доверие способствуют развитию взаимовыгодного и конструктивного диалога и в будущем"

– руководитель МИД РА

Не осталось в стороне и региональная тематика. В частности, затрагивались вопросы урегулирования отношений между Арменией и Азербайджана.

В заключение Арарат Мирзоян выразил уверенность в том, что вместе Ереван и Астана смогут еще больше развить и укрепить связи между странами.