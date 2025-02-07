Вестник Кавказа

Детали разговора с госсекретарем США раскрыл премьер Армении

Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Во вторник глава правительства Армении пообщался по телефону с госсекретарем США. На следующий день после этого разговора премьер республики раскрыл его детали.

Премьер-министр Армении рассказал подробности вчерашней телефонной беседы с госсекретарем Соединенных Штатов. Выступая 26 марта на правительственном часе в парламенте страны, Никол Пашинян обратил внимание на то, что одной из центральных тем их разговора с Марко Рубио стала обстановка в регионе и армяно-азербайджанское урегулирование.

Во время беседы американский госсекретарь отметил, что достижение соглашения между двумя республиками Южного Кавказа по мирному договору и окончание переговоров очень важны.

Стороны также указали на то, что важно сохранить достигнутые результаты, подчеркнув при этом, что договор о мире необходимо заключить как можно скорее.

Помимо этого, Пашинян отметил, что во время общения с ним Рубио подтвердил заинтересованность Вашингтона в развитии стратегического партнерства с Ереваном.

"Мы договорились продолжать контакты на высоком уровне между Арменией и США"

– премьер республики

Напомним, хартия о стратегическом партнерстве между Арменией и США была оформлена в начале этого года.

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