Детали разговора с госсекретарем США раскрыл премьер Армении

Премьер-министр Армении рассказал подробности вчерашней телефонной беседы с госсекретарем Соединенных Штатов. Выступая 26 марта на правительственном часе в парламенте страны, Никол Пашинян обратил внимание на то, что одной из центральных тем их разговора с Марко Рубио стала обстановка в регионе и армяно-азербайджанское урегулирование.
Во время беседы американский госсекретарь отметил, что достижение соглашения между двумя республиками Южного Кавказа по мирному договору и окончание переговоров очень важны.
Стороны также указали на то, что важно сохранить достигнутые результаты, подчеркнув при этом, что договор о мире необходимо заключить как можно скорее.
Помимо этого, Пашинян отметил, что во время общения с ним Рубио подтвердил заинтересованность Вашингтона в развитии стратегического партнерства с Ереваном.
"Мы договорились продолжать контакты на высоком уровне между Арменией и США"
– премьер республики
Напомним, хартия о стратегическом партнерстве между Арменией и США была оформлена в начале этого года.