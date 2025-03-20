Вестник Кавказа

В Казахстане за $13 млн построят дороги к заводу KIA

В Казахстане за $13 млн построят дороги к заводу KIA
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Костанайской области Казахстана за $13 млн построят подъездные пути к заводу KIA. Предприятие начнет работу осенью.

В казахстанском Костанае на развитие индустриальной зоны потратят $13 млн.  Средства направят транспортное сообщение завода KIA. 

Проект предполагает строительство железнодорожных путей, которые будут вести к заводу. Также будут созданы автодороги. 

Отметим, что завод KIA находится в заключительной стадии постройки, предприятие должны запустить осенью этого года. На объекте трудятся более 500 человек, специалисты занимаются инженерными коммуникациями. 

Сообщается, что завод сможет выпускать около 70 тыс автомобилей ежегодно.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
885 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На юге Казахстана зафиксировали землетрясение

На юге Казахстана зафиксировали землетрясение

Дни Казахстана пройдут в Армении

Дни Казахстана пройдут в Армении

Армяно-казахстанское стратегическое партнерство обсудили Мирзоян и Токаев

Армяно-казахстанское стратегическое партнерство обсудили Мирзоян и Токаев

Торгово-экономическое сотрудничество обсудили Армения и Казахстан

Торгово-экономическое сотрудничество обсудили Армения и Казахстан

В СКО заработает автоматизированный комплекс по сборке вагонов

В СКО заработает автоматизированный комплекс по сборке вагонов

Турецкий Çalik Holding будет разрабатывать недра Казахстана

Турецкий Çalik Holding будет разрабатывать недра Казахстана

Мирзоян едет в Казахстан

Мирзоян едет в Казахстан

В Алматинской области построят завод по переработке кофе

В Алматинской области построят завод по переработке кофе

В Алматинской области продлили лавинную угрозу

В Алматинской области продлили лавинную угрозу

В Казахстане планируют создать криптобанк

В Казахстане планируют создать криптобанк

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы