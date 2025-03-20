В Казахстане за $13 млн построят дороги к заводу KIA

В Костанайской области Казахстана за $13 млн построят подъездные пути к заводу KIA. Предприятие начнет работу осенью.
В казахстанском Костанае на развитие индустриальной зоны потратят $13 млн. Средства направят транспортное сообщение завода KIA.
Проект предполагает строительство железнодорожных путей, которые будут вести к заводу. Также будут созданы автодороги.
Отметим, что завод KIA находится в заключительной стадии постройки, предприятие должны запустить осенью этого года. На объекте трудятся более 500 человек, специалисты занимаются инженерными коммуникациями.
Сообщается, что завод сможет выпускать около 70 тыс автомобилей ежегодно.