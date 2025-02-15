Батуми и Нижний Новгород свяжет авиасообщение

Компания Red Wings будет летать из Нижнего Новгорода в Тбилиси и Батуми. В июне количество рейсов увеличится.

Российский авиаперевозчик Red Wings с конца апреля приступит к совершению полетов из Нижнего Новгорода в Тбилиси и Батуми, сообщает пресс-служба аэропорта имени Чкалова.

Первые самолеты в Батуми отправятся 26 апреля. На первом этапе рейсы из воздушной гавани Нижнего Новгорода будут выполняться по субботам, а из Батуми – по воскресеньям.

С конца мая планируется нарастить частоту полетов. Так, самолеты из Нижнего Новгорода будут вылетать и по средам, а из Батуми – по четвергам. Время полета составит 3,5 часа.

Что касается Тбилиси, то вылет первого рейса состоится 28 апреля. Полеты из Нижнего Новгорода будут совершаться по понедельникам, а из грузинской столицы – по вторникам.

Число полетов увеличится в июне. Лайнеры из Нижнего Новгорода будут отправляться и по четвергам, а из Тбилиси – по пятницам. Перелет из одного города в другой займет 3 часа 20 минут.