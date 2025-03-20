ДТП в Крыму: пострадали дети

Шесть человек травмировались в аварии на дороге между Ялтой и Севастополем в Крыму. Среди пострадавших оказались двое детей. Все они попали в больницу.

На трассе между Ялтой и Севастополе произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек. Правоохранители Крыма выясняют детали иницидента, рассказали в республиканском МВД.

Авария случилась накануне вечером. Известно, что юный водитель направлялся в Севастополь и на одном из поворотов не справился с управлением, спровоцировав столкновение с иномаркой.

В аварии пострадали 6 человек, двое из которых оказались детьми. Сейчас они находятся в больнице.