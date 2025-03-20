Вестник Кавказа

Контроль за самовольными подключениями к газу усилили в Махачкале

Контроль за самовольными подключениями к газу усилили в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале усилили контроль за несанкционированными подключениями к газовым системам. Каждый день специалисты находят и устраняют до 25 подобных случаев.

Специалисты и сотрудники правоохранительных органов проверили газовые системы в многоэтажках Махачкалы. Меры были усилены после недавнего взрыва в жилом доме в столице Дагестана.

Сейчас работники газовых компаний ежедневно выявляют и отключают от системы от 20 до 25 самовольных подключений. Их находят как в многоэтажных, так и частных домах. С января 2025 года ими было устранено 465 незаконных подключений, включая 174 многоквартирных дома.

После обнаружения самовольного подключения случай направляется в правоохранительные органы для привлечения нарушителя к административной или уголовной ответственности.

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