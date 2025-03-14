Пособник боевиков из Ингушетии пойман силовиками

Силовики задержали пособника террористов из Ингушетии. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он укрывал боевиков, которые напали на полицейский пост в 2023 году.

Находившийся в розыске пособник боевиков пойман ингушскими силовиками, в настоящее время он находится в СИЗО.

Подозреваемым оказался житель Ингушетии 1969 года рождения, который вместе с сыном летом 2023 года укрывал террористов из банды Амирхана Гуражева в доме.

После разгрома террористов подозреваемый покинул территорию республики. Его объявили в розыск, сообщают "Аргументы и факты".

Отмечается, что задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Стоит добавить, что 2023 году Гуражев вместе со своими сообщниками напал на пост сотрудников полиции в Ингушетии. Тогда трое полицейских были убиты.

Сам Гуражев был ликвидирован в марте 2024 года.